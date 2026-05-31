Asse caldo sulla corsia di destra | il sogno Palestra legato all’addio di Dumfries

Da internews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Atalanta ha stabilito tra 40 e 50 milioni di euro il valore di Marco Palestra, considerato un suo giocatore chiave. Nel frattempo, l’olandese Dumfries ha una clausola di rescissione a tempo, che potrebbe agevolare il suo trasferimento. La situazione ha alimentato l’interesse di diversi club, anche se non sono stati ancora ufficializzati i dettagli di eventuali trattative. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito a possibili sviluppi.

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di Lorenzo Vezzaro L’Atalanta fissa il prezzo del gioiello azzurro Marco Palestra tra i 40 e i 50 milioni, mentre l’olandese ha una clausola d’uscita a tempo. Una valutazione di mercato compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro e nessun intenzione di concedere sconti ai rivali dell’ Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è questo il muro eretto dall’Atalanta per Marco Palestra, un profilo caldissimo descritto dalla rosa come il colpo in grado di orientare l’intera campagna acquisti della Milano nerazzurra. L’assalto all’esterno azzurro è però strettamente legato al destino di Denzel Dumfries, la cui permanenza ad Appiano Gentile resta in forte bilico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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