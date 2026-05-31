L’Atalanta ha stabilito tra 40 e 50 milioni di euro il valore di Marco Palestra, considerato un suo giocatore chiave. Nel frattempo, l’olandese Dumfries ha una clausola di rescissione a tempo, che potrebbe agevolare il suo trasferimento. La situazione ha alimentato l’interesse di diversi club, anche se non sono stati ancora ufficializzati i dettagli di eventuali trattative. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito a possibili sviluppi.

di Lorenzo Vezzaro L’Atalanta fissa il prezzo del gioiello azzurro Marco Palestra tra i 40 e i 50 milioni, mentre l’olandese ha una clausola d’uscita a tempo. Una valutazione di mercato compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro e nessun intenzione di concedere sconti ai rivali dell’ Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è questo il muro eretto dall’Atalanta per Marco Palestra, un profilo caldissimo descritto dalla rosa come il colpo in grado di orientare l’intera campagna acquisti della Milano nerazzurra. L’assalto all’esterno azzurro è però strettamente legato al destino di Denzel Dumfries, la cui permanenza ad Appiano Gentile resta in forte bilico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Asse caldo sulla corsia di destra: il sogno Palestra legato all’addio di Dumfries

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cols légendaires et villages alpins : la Route des Grandes Alpes | Trésors du Patrimoine

Notizie e thread social correlati

La mossa strategica dell’Inter sulla fascia destra: l’assalto a Palestra prescinde dal futuro di DumfriesL’Inter sta lavorando a un rafforzamento sulla fascia destra per la prossima stagione, puntando a un nuovo giocatore che non dipende dal futuro di...

Mercato Inter, non solo Nico Paz: per la fascia destra il grande obiettivo è Palestra. L’intreccio con DumfriesNella giornata di mercato nerazzurra, si è svolto un lungo incontro tra le parti per discutere delle operazioni in corso.

Asse, chiusa una corsia per lavori al ponte: lunghe code a SeriateCode e disagi per gli automobilisti in viaggio sulla strada provinciale ex statale 671 della Val Seriana. Sin dal primo mattino di lunedì sull’Asse interurbano si sono verificati ingorghi e ... ecodibergamo.it

Asse, chiude una corsia per lavori: lunghe code a Seriate - Foto e videoLunghe code e disagi dalla prima mattina di lunedì 4 agosto per la chiusura per lavori della corsia di marcia dell’Asse interurbano (Sp ex Ss 671) al km 10.500 in direzione da Brescia verso Lecco, in ... ecodibergamo.it