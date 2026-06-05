Ritrovato il corpo di Rida sparito nel Ticino lunedì Era tra la vegetazione

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il corpo di Rida, scomparso nel fiume lunedì, è stato trovato tra la vegetazione del fondale del Ticino, a pochi metri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta mentre cercava di uscire dall’acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno rinvenuto sul fondo del fiume.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno ritrovato sul fondo del Ticino a pochi metri da dove era stato visto annaspare l’ultima volta prima di essere inghiottito dai flutti. È stato ritrovato a metà del pomeriggio di ieri il corpo senza vita di Rida Attaui, il ventitreenne marocchino sparito nelle acque del fiume a pochi metri dal nuovo ponte. Il corpo era incastrato tra la vegetazione. Le ricerche non si sono mai interrotte dal pomeriggio di lunedì, quando è avvenuta la disgrazia, anche con le condizioni meteo avverse e ieri forse sarebbe stato l’ultimo giorno. La salma è stata portata all’obitorio in attesa che i familiari compiano il riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ritrovato il corpo di rida sparito nel ticino luned236 era tra la vegetazione
© Ilgiorno.it - Ritrovato il corpo di Rida sparito nel Ticino lunedì. Era tra la vegetazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vigevano, ritrovato nel Ticino il corpo del 23enne Rida Attaui

Il ventitreenne sparito nel Ticino. Rida cercato anche con i droni. Ipotesi: incagliato in un anfrattoLe ricerche del giovane di 23 anni scomparso nel Ticino continuano senza successo.

Temi più discussi: Era a 2 chilometri da casa, siamo passati di lì tante di quelle volte. Non so perché non l'abbiamo mai visto: ritrovato dopo 3 anni il corpo di Mario Conti, il Ragno di Lecco; Ritrovato il corpo di Mario Conti; Ritrovato il corpo senza vita di un 38enne in un campo da calcio; Un corpo senza vita in decomposizione scoperto nell'area deteriorata.

ritrovato il corpo diRitrovato il corpo di Rida sparito nel Ticino lunedì. Era tra la vegetazioneI sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno ritrovato sul fondo del Ticino a pochi metri da dove era ... ilgiorno.it

ritrovato il corpo diVigevano, ritrovato nel Ticino il corpo del 23enne Rida AttauiIl giovane era annegato nelle acque del fiume nel pomeriggio dell’1 giugno. Nonostante i tempestivi soccorsi era stato subito trascinato sul fondo. Ennesimo caso mortale in pochi giorni ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web