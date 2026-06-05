Il corpo di Rida, scomparso nel fiume lunedì, è stato trovato tra la vegetazione del fondale del Ticino, a pochi metri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta mentre cercava di uscire dall’acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno rinvenuto sul fondo del fiume.

I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno ritrovato sul fondo del Ticino a pochi metri da dove era stato visto annaspare l’ultima volta prima di essere inghiottito dai flutti. È stato ritrovato a metà del pomeriggio di ieri il corpo senza vita di Rida Attaui, il ventitreenne marocchino sparito nelle acque del fiume a pochi metri dal nuovo ponte. Il corpo era incastrato tra la vegetazione. Le ricerche non si sono mai interrotte dal pomeriggio di lunedì, quando è avvenuta la disgrazia, anche con le condizioni meteo avverse e ieri forse sarebbe stato l’ultimo giorno. La salma è stata portata all’obitorio in attesa che i familiari compiano il riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ritrovato il corpo di Rida sparito nel Ticino lunedì. Era tra la vegetazione

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