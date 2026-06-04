Il corpo di un ragazzo di 23 anni è stato trovato nel fiume Ticino a Vigevano. Era scomparso lunedì 1 giugno e da allora era in corso una ricerca. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di oggi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause del decesso e le modalità del ritrovamento. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale per gli accertamenti.

Vigevano, 4 giugno 2026 – È stato ritrovato senza vita il ragazzo disperso nel Ticino a Vigevano dallo scorso lunedì 1 giugno. Rida Attaui, 23enne di nazionalità marocchina, lunedì pomeriggio si sarebbe tuffato nel fiume per non più riemergere. Attaui, che risulta residente a Foggia, era ospite da qualche giorno di alcuni parenti. I sommozzatori hanno recuperato il corpo nel pomeriggio di oggi. Tuffi nei laghi lombardi. Badr si arrende dopo ore. I genitori di Ismail rischiano la denuncia Le attività di ricerca hanno coinvolto diverse unità specializzate dei vigili del fuoco, tra cui i soccorritori acquatici, il nucleo Sapr e personale di supporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, ritrovato nel Ticino il corpo del 23enne Rida Attaui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si tuffa nel Ticino tra Vigevano e Abbiategrasso e non riemerge più, ansia per le sorti del 23enneUn giovane di 23 anni si è tuffato nel fiume Ticino tra Vigevano e Abbiategrasso nel pomeriggio e non è più riemerso.

Il ventitreenne sparito nel Ticino. Rida cercato anche con i droni. Ipotesi: incagliato in un anfrattoLe ricerche del giovane di 23 anni scomparso nel Ticino continuano senza successo.

Si parla di: Il ventitreenne sparito nel Ticino. Rida cercato anche con i droni. Ipotesi: incagliato in un anfratto.

Vigevano, ritrovato nel Ticino il corpo del 23enne Rida AttauiIl giovane era annegato nelle acque del fiume nel pomeriggio dell’1 giugno. Nonostante i tempestivi soccorsi era stato subito trascinato sul fondo. Ennesimo caso mortale in pochi giorni ... ilgiorno.it

Il ventitreenne sparito nel Ticino. Rida cercato anche con i droni. Ipotesi: incagliato in un anfrattoIl giovane straniero è scomparso lunedì pomeriggio nelle acque del fiume a Vigevano. Nemmeno i sommozzatori lo hanno individuato, le operazioni potrebbero essere interrotte. msn.com