Vigevano ritrovato nel Ticino il corpo del 23enne Rida Attaui

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un ragazzo di 23 anni è stato trovato nel fiume Ticino a Vigevano. Era scomparso lunedì 1 giugno e da allora era in corso una ricerca. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di oggi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause del decesso e le modalità del ritrovamento. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale per gli accertamenti.

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Vigevano, 4 giugno 2026 – È stato ritrovato senza vita il ragazzo disperso nel Ticino a Vigevano dallo scorso lunedì 1 giugno. Rida Attaui, 23enne di nazionalità marocchina, lunedì pomeriggio si sarebbe tuffato nel fiume per non più riemergere. Attaui, che risulta residente a Foggia, era ospite da qualche giorno di alcuni parenti. I sommozzatori hanno recuperato il corpo nel pomeriggio di oggi. Tuffi nei laghi lombardi. Badr si arrende dopo ore. I genitori di Ismail rischiano la denuncia Le attività di ricerca hanno coinvolto diverse unità specializzate dei vigili del fuoco, tra cui i soccorritori acquatici, il nucleo Sapr e personale di supporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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