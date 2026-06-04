Le ricerche del giovane di 23 anni scomparso nel Ticino continuano senza successo. Le operazioni si sono svolte tutto il giorno di ieri, anche con l’uso di droni, ma non sono stati trovati indizi della sua posizione. Si ipotizza che possa essere rimasto incagliato in un anfratto del fiume, ma al momento non ci sono tracce evidenti. La scomparsa è avvenuta lunedì pomeriggio.

Ancora nessuna traccia. Sono proseguite per tutta la giornata di ieri, sempre senza alcun riscontro, le ricerche di Rida Attaui, 23 anni, il giovane di nazionalità marocchina scomparso nelle acque del Ticino lunedì pomeriggio. I vigili del fuoco hanno scandagliato tutta la zona attigua al nuovo viadotto, non ancora aperto al traffico, in prossimità del quale qualcuno ha notato il giovane extracomunitario annaspare, trascinato dalla corrente. Chi non conosce le insidie del fiume, che in quella zona peraltro non è balneabile, rischia davvero grosso. Anche in presenza di un volume d’acqua non imponente, la corrente è comunque forte e spesso genera mulinelli, gorghi che risucchiano verso il fondo e da cui raramente si riesce a uscire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ventitreenne sparito nel Ticino. Rida cercato anche con i droni. Ipotesi: incagliato in un anfratto

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