La Juventus ha deciso di rilanciare l'interesse per Randal Kolo Muani, con l'obiettivo di portarlo in rosa. La società ha fissato un'offerta da 30 milioni di euro e sfida il Paris Saint-Germain, che ha mostrato interesse per l’attaccante. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il club bianconero punta a rafforzare l’attacco con l’acquisto del giocatore.

La Juventus ha le idee chiarissime su come rimodellare il proprio reparto offensivo e ha deciso di rimettere al centro dei propri piani Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, classe 1998, è rientrato al Paris Saint-Germain dopo aver trascorso l’ultima stagione in Inghilterra con la maglia del Tottenham, un’esperienza vissuta a fasi alterne e conclusasi con il mancato riscatto da parte degli Spurs. Come riportato nell’edizione odierna del QS, il club bianconero è pronto a fare più di un tentativo concreto per riportare il giocatore a Torino, sponda bianconera, dove aveva già vissuto una parentesi temporanea nella prima metà del 2025. Tuttavia, la strada che conduce alla fumata bianca si preannuncia tortuosa e in salita, ricalcando le medesime complessità strategiche riscontrate durante le scorse sessioni estive. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Ritorno di fiamma per Kolo Muani: la Juventus sfida il PSG ma serve un’offerta da 30 milioni

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Kolo Muani - Juventus: una situazione ASSURDA che poteva essere ANTICIPATA in ESTATE o al 1 GENNAIO!

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