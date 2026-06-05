Ritorno di fiamma per Kolo Muani | la Juventus sfida il PSG ma serve un’offerta da 30 milioni
La Juventus ha deciso di rilanciare l'interesse per Randal Kolo Muani, con l'obiettivo di portarlo in rosa. La società ha fissato un'offerta da 30 milioni di euro e sfida il Paris Saint-Germain, che ha mostrato interesse per l’attaccante. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il club bianconero punta a rafforzare l’attacco con l’acquisto del giocatore.
La Juventus ha le idee chiarissime su come rimodellare il proprio reparto offensivo e ha deciso di rimettere al centro dei propri piani Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, classe 1998, è rientrato al Paris Saint-Germain dopo aver trascorso l’ultima stagione in Inghilterra con la maglia del Tottenham, un’esperienza vissuta a fasi alterne e conclusasi con il mancato riscatto da parte degli Spurs. Come riportato nell’edizione odierna del QS, il club bianconero è pronto a fare più di un tentativo concreto per riportare il giocatore a Torino, sponda bianconera, dove aveva già vissuto una parentesi temporanea nella prima metà del 2025. Tuttavia, la strada che conduce alla fumata bianca si preannuncia tortuosa e in salita, ricalcando le medesime complessità strategiche riscontrate durante le scorse sessioni estive. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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Kolo Muani - Juventus: una situazione ASSURDA che poteva essere ANTICIPATA in ESTATE o al 1 GENNAIO!
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