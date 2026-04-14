Kolo Muani Juventus il ritorno di fiamma è sempre più probabile | Spalletti ha fatto il suo nome alla dirigenza! Ultimissime

Da juventusnews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Kolo Muani torna a circolare con insistenza tra i nomi caldi del mercato. La dirigenza bianconera sta considerando un prestito dal Tottenham per il francese, con l'obiettivo di rafforzare l’attacco e migliorare le possibilità di competere per il titolo. L’allenatore ha indicato pubblicamente il suo nome alla dirigenza, che starebbe valutando questa opzione come possibile soluzione per rinforzare la rosa.

di Luca Fioretti Kolo Muani Juventus, la dirigenza punta il francese in prestito al Tottenham per comporre una coppia da sogno e puntare allo scudetto. Le indiscrezioni di mercato rivelate dalla  Gazzetta dello Sport  delineano un orizzonte  estremamente affascinante  per l’attacco. In vista della sessione estiva,  Luciano Spalletti  ha avanzato una richiesta  davvero precisa  per rinforzare il gruppo  bianconero. Il nome prescelto è  Randal Kolo Muani, profilo ritenuto  assolutamente perfetto  per innalzare la qualità. Attualmente, il giocatore si trova in prestito al  Tottenham, ma il cartellino resta di proprietà esclusiva del  PSG: la dirigenza  è pronta a intavolare una trattativa  fortemente ambiziosa con i parigini per regalare al mister l’innesto desiderato per la prossima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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