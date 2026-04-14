Kolo Muani Juventus il ritorno di fiamma è sempre più probabile | Spalletti ha fatto il suo nome alla dirigenza! Ultimissime

Il nome di Kolo Muani torna a circolare con insistenza tra i nomi caldi del mercato. La dirigenza bianconera sta considerando un prestito dal Tottenham per il francese, con l'obiettivo di rafforzare l’attacco e migliorare le possibilità di competere per il titolo. L’allenatore ha indicato pubblicamente il suo nome alla dirigenza, che starebbe valutando questa opzione come possibile soluzione per rinforzare la rosa.

di Luca Fioretti Kolo Muani Juventus, la dirigenza punta il francese in prestito al Tottenham per comporre una coppia da sogno e puntare allo scudetto. Le indiscrezioni di mercato rivelate dalla Gazzetta dello Sport delineano un orizzonte estremamente affascinante per l’attacco. In vista della sessione estiva, Luciano Spalletti ha avanzato una richiesta davvero precisa per rinforzare il gruppo bianconero. Il nome prescelto è Randal Kolo Muani, profilo ritenuto assolutamente perfetto per innalzare la qualità. Attualmente, il giocatore si trova in prestito al Tottenham, ma il cartellino resta di proprietà esclusiva del PSG: la dirigenza è pronta a intavolare una trattativa fortemente ambiziosa con i parigini per regalare al mister l’innesto desiderato per la prossima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, il ritorno di fiamma è sempre più probabile: Spalletti ha fatto il suo nome alla dirigenza! Ultimissime Kolo Muani alla Juventus, perché è il colpo giusto per Spalletti. La risposta risiede nei gol: i motivi che spingono per il suo ritorno a Torinodi Paolo RossiKolo Muani alla Juventus, i motivi che spingono Luciano Spalletti a volere l’attaccante in estate. Kolo Muani Juve, il ritorno si fa sempre più complicato: la qualificazione del Tottenham complica i piani. Le ultimissimeCarnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic... Kolo Muani-Juventus: si riapre la pista! Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'attaccante francese, attualmente al Tottenham ma di proprietà del PSG, avrebbe espresso la volontà di tornare a Torino sponda bianconera D'altra parte, lo stesso club f - facebook.com facebook