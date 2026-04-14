A Volterra la mostra ' Graffi profondi' | esposti i graffiti di Oreste Nannetti
A Volterra è aperta al pubblico la mostra intitolata 'Graffi profondi. Il graffito di Nannetti Oreste Fernando (NOF4)', dove vengono esposte alcune sezioni originali del noto graffito realizzato da Nannetti durante il suo ricovero in una struttura psichiatrica locale. La mostra permette di vedere da vicino i lavori di uno degli artisti più noti per le sue creazioni sui muri della struttura.
Sono esposte al pubblico, all’interno della mostra 'Graffi profondi. Il graffito di Nannetti Oreste Fernando (NOF4)', alcune parti originali del celebre graffito realizzato da Oreste Fernando Nannetti durante la sua permanenza nella struttura psichiatrica di Volterra, oggi parte del patrimonio.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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