Ritiro SSC Napoli a Dimaro | date ufficiali della pre-season in Trentino Scopri i dettagli!

Il Napoli ha annunciato le date ufficiali del ritiro pre-season 2026 a Dimaro Folgarida, in Trentino. L’organizzazione dell’attività sportiva si svolgerà nel periodo compreso tra fine luglio e inizio agosto. La squadra si trasferirà nella località montana per prepararsi alla nuova stagione, come avviene ormai da diversi anni. Le date precise e il programma delle attività saranno comunicati nelle prossime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È ufficiale: per il 15esimo anno consecutivo, la SSC Napoli sceglie Dimaro Folgarida per l’avvio della nuova stagione calcistica. Dal 17 al 27 luglio, i calciatori partenopei si ritroveranno tra le splendide montagne del Trentino, una tradizione che conferma l’amore del club per il legame con i tifosi e la natura italiana. Come comunicato sui canali social del club, questo ritiro si preannuncia un’occasione unica per fans e appassionati di vivere da vicino l’atmosfera della squadra, cogliendo l’opportunità di assistere agli allenamenti e interagire con i propri beniamini.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ritiro SSC Napoli a Dimaro: date ufficiali della pre-season in Trentino. Scopri i dettagli! Leggi anche: Il Napoli ha pubblicato le date del ritiro 2026/27 a Dimaro: tutti i dettagli Calcio Napoli, ufficiale: ritiro 2026 a Dimaro dal 17 al 27 luglioIl Calcio Napoli inizierà il ritiro estivo 2026 a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio.