Lewis Hamilton ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla Formula 1. La decisione è definitiva e non ci saranno ripensamenti. L’ex campione ha confermato che questa sarà la sua ultima stagione in pista, dopo aver corso per molti anni nel massimo campionato automobilistico. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.

Lewis Hamilton non ha alcun dubbio sul suo futuro. Anzi, il messaggio arrivato negli ultimi giorni è probabilmente il più chiaro da quando il sette volte campione del mondo è approdato in Ferrari. A raccontarlo è stato Riccardo Patrese, che ha commentato con interesse le parole pronunciate dal britannico prima del GP del Canada che ha visto il britannico chiudere al secondo posto. Ai giornalisti che gli chiedevano se il ritiro fosse vicino, Hamilton avrebbe risposto senza esitazioni: “Dimenticatevelo. Mi vedrete correre per almeno altri cinque anni“. Una frase che ha colpito anche Patrese. “Quello che mi è piaciuto molto è stato quando, prima della gara, i giornalisti gli chiedevano se si sarebbe ritirato a fine stagione e lui ha risposto ‘Dimenticatevelo. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Ritiro Hamilton, l’annuncio è definitivo: la scelta ormai è fatta

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Hamilton DICE La Verità... E Antonelli Si Prende Tutto

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