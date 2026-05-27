Napoli è ormai fatta per Vincenzo Italiano | annuncio già domani o al massimo nel fine settimana?

Vincenzo Italiano ha deciso di lasciare il Bologna per trasferirsi al Napoli. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già domani o entro il fine settimana. L'allenatore ha comunicato la sua intenzione di cambiare squadra, e le parti stanno definendo i dettagli del trasferimento. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata, ma tutte le indicazioni puntano a una conclusione imminente.

Vincenzo Italiano è pronto a comunicare al Bologna la volontà di lasciare il club rossoblù per approdare al Napoli. Dopo giorni di contatti e riflessioni, il tecnico avrebbe deciso di accettare la proposta del club azzurro, convinto dal progetto tecnico presentato da Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di domani oppure nel corso del fine settimana. Il Napoli vuole chiudere rapidamente la questione allenatore per programmare subito il mercato estivo e iniziare la nuova stagione senza ulteriori attese dopo l’addio di Antonio Conte. Per Italiano sarebbe pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione più una serie di bonus legati ai risultati. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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