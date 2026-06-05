RItenuto intermediario del boss l' avvocato Santonastaso assolto dall' accusa di camorra

L’avvocato Michele Santonastaso è stato assolto dall’accusa di essere intermediario del boss. Il processo d’appello si è concluso con un esito diverso rispetto a precedenti procedimenti.

Si è concluso con un esito profondamente diverso rispetto al passato il nuovo processo d’appello a carico dell’avvocato Michele Santonastaso. La quarta sezione della Corte d’Appello di Napoli ha pronunciato una sentenza che ribalta in larga parte le precedenti decisioni giudiziarie, assolvendo il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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