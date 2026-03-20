Minacce a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione definitive le condanne per il boss Bidognetti e l'avvocato Santonastaso

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e reso definitive le condanne nei confronti del boss Francesco Bidognetti e dell’avvocato Michele Santonastaso, condannati rispettivamente a un anno e mezzo e a un anno e due mesi per le minacce rivolte a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Le sentenze sono state confermate dopo il procedimento in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, rendendo definitive le condanne a 1 anno e mezzo per il boss Francesco Bidognetti e a un 1 anno e 2 mesi per l'avvocato Michele Santonastaso, per le minacce a Capacchione e Saviano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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