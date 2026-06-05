L’avvocato, accusato di essere il messaggero del boss del clan dei Casalesi, è stato assolto in secondo grado. I pm avevano sostenuto che avesse ricevuto e trasmesso messaggi per conto del boss, ma la sentenza ha ribaltato le accuse. La decisione è arrivata nel pomeriggio, chiudendo un processo di appello che aveva visto coinvolto l’avvocato e che si era concluso con un risultato diverso rispetto alla prima sentenza.

Verdetto ribaltato e accuse sgretolate. Si è concluso oggi pomeriggio con un importante colpo di scena il secondo processo di appello che ha portato in aula di giustizia l’avvocato Michele Santonastaso, inizialmente accusato di aver fatto da tramite tra il boss del clan dei Casalesi, Francesco Bidognetti, alias “Cicciotto ’e mezzanotte”, e gli affiliati. I giudici della quarta sezione, chiamati a un nuovo pronunciamento dopo l’annullamento disposto dalla Cassazione nel 2020, hanno infatti assolto l'avvocato, difeso dai colleghi Nicola Quatrano e Michele De Lucia, dall'imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso. È invece rimasta in piedi la responsabilità per il reato di falsa testimonianza, per la quale il penalista è stato condannato a 5 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Clan dei Casalesi, assolto l'avvocato Santonastaso: per i pm era il messaggero del boss

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