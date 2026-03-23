Siete solo vigliacchi | Rita Dalla Chiesa choc sul referendum

Rita Dalla Chiesa rompe il silenzio e porta una bufera social al centro della scena pubblica. La deputata di Forza Italia, ed ex volto di Forum, è intervenuta dopo gli attacchi che hanno travolto il conduttore Rai Pierluigi Diaco, finito nel mirino per la sua posizione sul referendum sulla giustizia. Il caso nasce da un’intervista rilasciata ad AdnKronos: Diaco ha dichiarato apertamente di essere favorevole al “sì”. Una scelta netta, in linea con il centrodestra di governo, che ha innescato una reazione durissima online, dove il dissenso politico si è trasformato in una campagna personale. Il caso social che diventa (anche) una questione di stile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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