Vigliacchi Referendum Rita Dalla Chiesa in difesa del famoso collega

Rita Dalla Chiesa scende in campo e trasforma una polemica social in un caso politico e mediatico molto più ampio. La deputata di Forza Italia, oltre che ex volto storico di Forum, ha scelto di intervenire pubblicamente dopo la violenta ondata di attacchi che ha travolto il conduttore Rai. Al centro della vicenda c’è il referendum sulla giustizia, un tema che negli ultimi giorni sta dividendo politica, televisione e opinione pubblica. >> Mara Venier, la notizia sul marito Nicola Carraro commuove: “Lo hanno visto così al compleanno” Tutto nasce da un’intervista rilasciata dal famoso conduttore Rai all’agenzia AdnKronos, nella quale il giornalista ha dichiarato apertamente di essere favorevole al “sì”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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