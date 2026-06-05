ristorazione e tutela affrontare in sicurezza la stagione turistica

In vista della stagione turistica, sono state adottate nuove misure per garantire la sicurezza nel settore della ristorazione. Le norme riguardano la tracciabilità dei prodotti ittici, la conservazione degli alimenti, le procedure per la ristorazione celiaca e la gestione del personale straniero durante i mesi di maggiore afflusso. Questi interventi mirano a rispettare le regolamentazioni e a tutelare la salute dei clienti.

FOLLONICA Tracciabilità dei prodotti ittici, conservazione degli alimenti, norme per la ristorazione celiaca e gestione del personale straniero in alta stagione. Sono questi i temi che sono stati discussi durante la seconda giornata dell’evento "Sicurezza alimentare alla vigilia della nuova stagione turistica" che si è svolto all’interno Sala Tirreno di Follonica e che ha visto la partecipazione dei principali ristoratori della città e operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande. L’evento è stato organizzato da Confcommercio Grosseto insieme all’Associazione Ristoratori Follonica ( e con il patrocinio dal Comune di Follonica) per avviare un confronto diretto e costruttivo tra imprenditori e le autorità di vigilanza che si occupano di verificare che i primi rispettino le norme riguardanti la sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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