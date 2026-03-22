A Montecatini la stagione turistica è iniziata con molte prenotazioni ancora in calo. Le strutture alberghiere segnalano un rallentamento rispetto agli anni passati, mentre la crisi in Iran viene indicata come uno dei fattori che influiscono sulle decisioni dei viaggiatori. Le prenotazioni degli ultimi giorni potrebbero determinare l'andamento complessivo dell'inizio della stagione.

Montecatini, 22 marzo 2026 – La differenza la faranno le prenotazioni degli ultimi giorni. Il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, e il lunedì dell’angelo, il 6, daranno il via alla stagione turistica di Montecatini, mentre tutta la città attende che si sciolga il nodo del vincolo ministeriale con il successivo via libera ai bandi di vendita degli immobili delle Terme. Il conflitto in Iran sembra aver rallentato un po’ le prenotazioni dall’estero rispetto allo scorso anno, ma solo i prossimi sviluppi potranno dare certezze. Gli albergatori di Montecatini, intanto, attendono che Sonia Pallai, nuovo direttore della Fondazione Turismo-Dmo, diventi operativa e possa incontrare le associazioni del settore nell’ottica di una piena collaborazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecatini, stagione turistica al via: “Prenotazioni a rilento, la crisi in Iran spaventa”

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