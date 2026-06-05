Ristoratore morto in moto il dolore di moglie e figlio | L' affetto ci conforta

Una persona è deceduta in un incidente in moto, secondo quanto riferito dalla famiglia. La moglie e il figlio hanno espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, dicendo che l’affetto delle persone vicine li aiuta a affrontare il dolore. Nei giorni successivi all’incidente, hanno ringraziato per la presenza e il supporto mostrato.

"In questi giorni di attesa abbiamo sentito la vostra preziosa presenza. Vi ringraziamo di cuore, il vostro affetto ci è arrivato. La vicinanza ci conforta e non serve altro". Così nel necrologio i familiari di Fabio Merici, l'ex ristoratore di 70 anni morto tragicamente sabato scorso mentre era. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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La moglie e il figlio: "L’affetto che stiamo ricevendo è l’ennesima testimonianzaLa famiglia di Alessandro Zanardi ha commentato l’affetto ricevuto dai sostenitori, definendolo una testimonianza significativa.

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