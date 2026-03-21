A Milano, nella notte, un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente con la moto. Originario di Lammari, Mithum Sandeepa Perera Kuranage è rimasto coinvolto nello schianto che si è verificato nelle prime ore. La notizia ha suscitato grande dolore a Capannori, dove molti conoscevano il giovane. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Capannori (Lucca), 21 marzo 2026 – Era nato a Lammari il 23enne Mithum Sandeepa Perera Kuranage, morto nel terribile incidente avvenuto a Milano la scorsa notte. Nello scontro ha perso la vita anche Elisa Teodora Dranga, 20 anni, che viaggiava sulla moto insieme al giovane italiano di origine cingalese. La famiglia del ragazzo vive ancora a Capannori mentre lui da tempo si era trasferito in Lombardia per lavoro. Travolto da due auto mentre è a piedi lungo la strada, muore un uomo di 42 anni La ricostruzione. Sarebbe stato il motociclista, secondo i primi accertamenti della Polizia locale, a non fermarsi al semaforo rosso e a scontrarsi contro un taxi che dopo l'urto si è ribaltato, la scorsa notte a Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto a 23 anni nello schianto con la moto, il dolore di Capannori: “Non ci sono parole”

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