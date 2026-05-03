La moglie e il figlio | L’affetto che stiamo ricevendo è l’ennesima testimonianza

La famiglia di Alessandro Zanardi ha commentato l’affetto ricevuto dai sostenitori, definendolo una testimonianza significativa. In occasione della scomparsa dell’atleta, considerato un eroe civile, si è parlato spesso di simboli e delle vite parallele che si intrecciano con la sua figura. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e di vicinanza da parte di molte persone, confermando la forte connessione tra il pubblico e la figura di Zanardi.

di Leo Turrini In morte di un eroe civile, quale senza esagerare è stato Alessandro Zanardi, beh, è praticamente impossibile sottrarsi alla suggestione dei simboli, alla evocazione delle Vite Parallele. Per questo avrei subito un suggerimento per i nonni e le nonne d’Italia. Quando vi capita di cercare una favola per i vostri nipotini e le vostre nipotine, non andate a recuperare le storie dei personaggi di Walt Disney. Fermatevi un attimo e narrate loro l’avventura, meravigliosamente autentica, di un signore che chiamavamo tutti Alex e che veniva da Castelmaggiore, terra di Bologna. Zanardì, l’uomo che visse due volte, se ne è andato l’1 maggio, proprio come Ayrton Senna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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