Ristorante di Francavilla conquista il doppio riconoscimento Cucinamare 2026

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ristorante di Francavilla al Mare ha ricevuto due premi a Roma nell’ambito di Cucinamare 2026. La struttura, situata nel Drago Verde Beach Resort e gestita dalla famiglia Rocco, ha ottenuto il riconoscimento per la “Miglior pizza di mare” e il “Miglior fritto di mare”. I premi sono stati consegnati durante la cerimonia di premiazione, che ha visto coinvolti diversi esercenti del settore gastronomico.

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Salsedine, ristorante del Drago Verde Beach Resort, a Francavilla al Mare, guidato dalla famiglia Rocco, ha ricevuto ieri a Roma i premi per “Miglior pizza di mare” e “Miglior fritto di mare”. Con questi due riconoscimenti è stato tra i protagonisti dell’edizione 2026 di “Cucinamare”, la prima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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