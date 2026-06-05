Ristorante di Francavilla conquista il doppio riconoscimento Cucinamare 2026
Un ristorante di Francavilla al Mare ha ricevuto due premi a Roma nell’ambito di Cucinamare 2026. La struttura, situata nel Drago Verde Beach Resort e gestita dalla famiglia Rocco, ha ottenuto il riconoscimento per la “Miglior pizza di mare” e il “Miglior fritto di mare”. I premi sono stati consegnati durante la cerimonia di premiazione, che ha visto coinvolti diversi esercenti del settore gastronomico.
Salsedine, ristorante del Drago Verde Beach Resort, a Francavilla al Mare, guidato dalla famiglia Rocco, ha ricevuto ieri a Roma i premi per “Miglior pizza di mare” e “Miglior fritto di mare”. Con questi due riconoscimenti è stato tra i protagonisti dell’edizione 2026 di “Cucinamare”, la prima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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