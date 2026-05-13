Trentotto attività del Pescarese conquistano il riconoscimento di Ristorante storico di Fipe Confcommercio

Premiazione il 13 maggio, nell'ambito della Giornata nazionale della ristorazione, per il riconoscimento di “ristorante storico” a 38 attività del Pescarese da parte di Fipe Confcommercio Pescara, nella sala Camplone della camera di commercio Chieti - Pescara.L’evento è stato inaugurato dal.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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