L’Istituto Alberghiero Pacinotti Belmesseri di Bagnone ha organizzato una cena italiana al ristorante didattico, dedicata a valorizzare le eccellenze e i cibi Dop del territorio. La serata ha visto la partecipazione di studenti e docenti, con piatti che hanno rappresentato le tradizioni gastronomiche locali e nazionali. L’evento è stato ideato per celebrare il recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale Unesco.

Una serata di cultura gastronomica, territorio e tradizione: è questo lo spirito della Cena Italiana organizzata l’altra sera dall’Istituto Alberghiero Pacinotti Belmesseri di Bagnone per celebrare il riconoscimento della cucina italiana patrimonio culturale immateriale Unesco. L’evento ha proposto un viaggio sensoriale attraverso le eccellenze della Lunigiana, ricca di tradizioni e prodotti certificati. I molti ospiti sono stati accolti da stand espositivi dedicati ai prodotti protagonisti del menù: eccellenze Dop, Igp e Pat presentate direttamente dai produttori locali, insieme alla dirigente scolastica e alla comunità dell’istituto. Un momento per degustare e conoscere da vicino storia, tecniche e cultura che fanno unici gli alimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cena italiana al ristorante didattico. Eccellenze e cibi Dop del territorio celebrano il riconoscimento Unesco

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