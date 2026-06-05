Rissa con l' accetta a Pergine via il permesso di soggiorno ai due fratelli

Notizia in breve

Il permesso di soggiorno è stato revocato a due fratelli coinvolti in una rissa con un’accetta avvenuta a Pergine il 30 maggio. La decisione è stata presa ieri, giovedì 4 giugno, dal questore di Trento, che ha anche rigettato la loro istanza di rinnovo. La lite violenta, che ha visto l’uso dell’arma, è stata al centro di questa misura.