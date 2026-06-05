Rissa con l' accetta a Pergine via il permesso di soggiorno ai due fratelli
Il permesso di soggiorno è stato revocato a due fratelli coinvolti in una rissa con un’accetta avvenuta a Pergine il 30 maggio. La decisione è stata presa ieri, giovedì 4 giugno, dal questore di Trento, che ha anche rigettato la loro istanza di rinnovo. La lite violenta, che ha visto l’uso dell’arma, è stata al centro di questa misura.
Nuova svolta per quanto riguarda la folle rissa dello scorso 30 maggio a Pergine, con tanto di accetta brandita durante quegli assurdi attimi di violenza: nella giornata di ieri, giovedì 4 giugno, il questore di Trento ha firmato la revoca del permesso di soggiorno e il rigetto dell’istanza di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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