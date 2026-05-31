Due fratelli sono stati arrestati a Pergine dopo una rissa con un’accetta, scoppiata per una moto danneggiata. Durante il confronto, sono stati feriti due uomini, uno con ferite da taglio e l’altro con ferite da arma da taglio. La polizia intervenuta ha sequestrato l’accetta e arrestato i due fratelli, che ora sono accusati di tentato omicidio. La vicenda ha avuto inizio con un episodio di danneggiamento di una motocicletta.

? Domande chiave Come hanno fatto i fratelli a trasformare un danneggiamento in tentato omicidio?. Chi sono le due persone ferite durante lo scontro con l'accetta?. Cosa hanno trovato i Carabinieri addosso ai due giovani arrestati?. Perché l'alcol ha scatenato una violenza così estrema tra i vicoli?.? In Breve Rissa scatenata sabato 30 maggio per danneggiamento di due motociclette parcheggiate.. Due feriti trasportati d'urgenza in ospedale dopo l'uso dell'accetta.. Carabinieri hanno rinvenuto anche due coltelli addosso ai fratelli di 24 e 25 anni.. Aggressione avvenuta tra i vicoli di Pergine Valsugana sotto l'influsso di alcol.. Due fratelli arrestati a Pergine dopo la rissa con l’accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pergine, rissa con l’accetta per due moto: due fratelli arrestati

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