Rissa con accetta a Pergine arrestati due tunisini

Due tunisini sono stati arrestati a Spini di Gardolo con l’accusa di aver partecipato a una rissa a Pergine, durante la quale è stata usata un’accetta. Gli aggressori sono stati portati in carcere e sono accusati di lesioni personali aggravate. La vicenda si è verificata in un’area pubblica e sono in corso indagini per chiarire i dettagli dell’incidente. Nessuno è rimasto gravemente ferito.

Due persone in carcere, altrettante in ospedale. È il bilancio della rissa scoppiata sabato 30 maggio intorno alle 23 in piazza Gavazzi, a Pergine Valsugana, durante una manifestazione gastronomica. Alle rimostranze dei presenti, uno dei due ha estratto un’accetta, colpendo due persone e seminando il panico tra la folla che partecipava all’evento in piazza. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita; sono stati infatti dimessi con una prognosi di 10 giorni. Gli aggressori sono invece in carcere a Spini di Gardolo, accusati di lesioni personali aggravate, rissa e porto abusivo di armi. L’accetta è stata sequestrata dai carabinieri, intervenuti sul posto, insieme a tre coltelli che i due fratelli avevano nella loro auto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Fighting prisoners to see if judo works

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