Risparmio | l’impatto di AI e ricambio generazionale secondo Berti

Come cambierà il lavoro del consulente con l'integrazione dell'intelligenza artificiale?. Quali nuove competenze serviranno per gestire il passaggio di ricchezza generazionale?. Perché l'ingresso di nuovi talenti è vitale per la competitività finanziaria?. Come bilanciare l'efficienza degli algoritmi con la gestione dei patrimoni ereditati?.? In Breve Appuntamento Smart Talk su Wall Street Italia venerdì 5 giugno ore 14.30. Davide Berti presenta le nuove direttrici del settore finanziario per Fineco. Integrazione necessaria tra efficienza algoritmica e capacità relazionale dei consulenti. Nuovi eredi e giovani talenti guideranno i processi decisionali patrimoniali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ricambio Generazionale: La sfida che deciderà il futuro del mercato italiano

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