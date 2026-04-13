Pacchetto giovani Psr | opportunità per il ricambio generazionale in agricoltura
Coldiretti Piacenza ha presentato le possibilità offerte dal “Pacchetto giovani” del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna, un’iniziativa rivolta a favorire l’ingresso di nuove generazioni nel settore agricolo. Questo strumento prevede un sostegno integrato, che combina diverse forme di aiuto, con l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale in agricoltura. Le opportunità sono destinate a giovani imprenditori agricoli che intendono avviare o consolidare la propria attività.
È Coldiretti Piacenza a illustrare le opportunità offerte dal cosiddetto “Pacchetto giovani” del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna, uno strumento pensato per favorire l’ingresso di nuove generazioni nel settore agricolo attraverso un sostegno integrato che unisce il premio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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