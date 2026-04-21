Ricambio generazionale e formazione | AsConAuto fa scuola

Da periodicodaily.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo focus si concentra sulla formazione e sul ricambio generazionale nel settore automobilistico italiano. Le aziende del settore stanno investendo in programmi di formazione e nella preparazione delle nuove generazioni di professionisti. Questi interventi sono considerati strumenti chiave per garantire la continuità e lo sviluppo dell’industria automobilistica nel paese. La strategia riguarda anche l’acquisizione di competenze specifiche per affrontare le sfide del mercato attuale.

(Adnkronos) – Formazione, competenze e ricambio generazionale diventano leve strategiche per il futuro dell’automotive italiano. Con questo obiettivo AsConAuto, l’associazione che riunisce i concessionari italiani e promuove la distribuzione dei ricambi originali sul territorio, rafforza la partnership con ENAIP NET, rete nazionale della formazione professionale, per favorire l’ingresso delle nuove generazioni in un comparto che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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