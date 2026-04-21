Ricambio generazionale e formazione | AsConAuto fa scuola

Un nuovo focus si concentra sulla formazione e sul ricambio generazionale nel settore automobilistico italiano. Le aziende del settore stanno investendo in programmi di formazione e nella preparazione delle nuove generazioni di professionisti. Questi interventi sono considerati strumenti chiave per garantire la continuità e lo sviluppo dell’industria automobilistica nel paese. La strategia riguarda anche l’acquisizione di competenze specifiche per affrontare le sfide del mercato attuale.