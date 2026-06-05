Risanamento la lotta è anche contro i rifiuti | dal Tirone a via Quinto Ennio una vergogna senza fine
Tra Tirone e via Quinto Ennio, montagne di rifiuti continuano a infestare l’area, creando una discarica a cielo aperto. Il risanamento del sito si scontra con il problema dei rifiuti abbandonati e del sottosuolo contaminato, presente in molte zone coinvolte. Nonostante gli interventi, l’incuria e l’abbandono persistono, rendendo difficile il processo di bonifica. La presenza di rifiuti e terreni inquinati ostacola le operazioni di risanamento e richiede interventi immediati.
Da un intoppo all'altro, da una discarica all'altra. Il risanamento deve fare i conti con il problema dei rifiuti e con il sottosuolo avvelenato, riscontrabile in quasi tutte le zone oggetto di sbaraccamento. Dal Tirone a via Quinto Ennio, passando per l'area dell'ex Lavatoio. Una situazione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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