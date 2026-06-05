Risanamento la lotta è anche contro i rifiuti | dal Tirone a via Quinto Ennio una vergogna senza fine

Notizia in breve

Tra Tirone e via Quinto Ennio, montagne di rifiuti continuano a infestare l’area, creando una discarica a cielo aperto. Il risanamento del sito si scontra con il problema dei rifiuti abbandonati e del sottosuolo contaminato, presente in molte zone coinvolte. Nonostante gli interventi, l’incuria e l’abbandono persistono, rendendo difficile il processo di bonifica. La presenza di rifiuti e terreni inquinati ostacola le operazioni di risanamento e richiede interventi immediati.