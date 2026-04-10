Risanamento fari accesi sul Tirone | il commissario Trovato punta anche alla riqualificazione

Il commissario incaricato del risanamento nel quartiere Tirone ha annunciato un intervento per la demolizione di sei o sette baracche situate in via Cadorna. Gli uffici della struttura stanno definendo i dettagli dell’operazione, che fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’area. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’area e rimuovere le strutture abusive presenti nel quartiere.

Gli uffici della Struttura commissariale stanno programmando le demolizioni di 6-7 baracche in via Cadorna al Tirone. Nel contempo ArisMe in qualità di soggetto attuatore sta procedendo con il censimento in via Sergi. E’ questa un’area di particolare interesse e per la quale il sub commissario al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Morte all’eremo, tagli sul corpo di Vasyl. Fari accesi sulla sicurezza del pozzodi Tiziana Petrelli Non ci sarebbero segni di colluttazione sul corpo di Vasyl Khomiak, il 34enne ucraino trovato senza vita nel pozzo dell’eremo di... Quante mostre! Arte, fari accesi nelle... Galleriedi Anna Mangiarotti Fitta, nella capitale lombarda, aperta al nuovo e all’internazionalità, la rete di gallerie d’arte, tra centro e periferia,...