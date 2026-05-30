Michele Criscitiello ha commentato negativamente il Milan, affermando che l'assenza di qualificazioni alla Champions League per un altro anno rappresenta una situazione vergognosa. Ha criticato anche le scelte di alcuni giocatori e dirigenti, senza specificare i dettagli, e ha espresso disappunto per la gestione complessiva della squadra. La sua opinione si concentra sulla mancanza di risultati e sulla percepita incapacità di competere ai livelli più alti delle competizioni europee.

La stagione 202526 del Milan è stata un fallimento totale. La sconfitta contro il Cagliari è costata ai rossoneri la mancata qualificazione in Champions League, con il conseguente licenziamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Una scelta drastica di Gerry Cardinale, che ora si affiderà a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli per ricostruire dalle macerie. In merito al disastro del Milan si è espresso anche il direttore di 'Sportitalia', Michele Criscitiello. Di seguito, un estratto del suo editoriale. "Indecenti. Con un finale morbido non riesce neanche ad arrivare tra le prime quattro. Disastro senza precedenti. Il fallimento di Allegri ma soprattutto di Cardinale, Ibra e Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Criscitiello: “Un altro anno senza Champions è una vergogna senza fine”. Poi attacca Ibra e Cardinale

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EP 33 - CROLLO JUVE, SPALLETTI DEVE RESTARE

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