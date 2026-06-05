Riprendono gli scavi al teatro ellenistico indagini su mille anni di storia urbana
Sono ripresi gli scavi nell’area dell’antico teatro ellenistico situato nella Valle dei Templi, nel poggio di San Nicola. La campagna di indagini, iniziata nelle ultime settimane, si concentra su un sito che copre circa mille anni di storia urbana. L’intervento mira a esplorare le strutture e i reperti dell’era ellenistica e successiva, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sulla storia e l’evoluzione dell’insediamento.
È partita nelle scorse settimane la campagna di scavi nell'area dell'antico teatro ellenistico della Valle dei Templi, individuato nel 2016 nel poggio di San Nicola. L'iniziativa, che proseguirà fino al 12 giugno, rinnova la collaborazione tra il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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