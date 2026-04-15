Bloccati gli scavi al teatro Ellenistico Sciarratta | Non ci sono soldi speriamo in un finanziamento

Gli scavi al teatro ellenistico sono stati temporaneamente sospesi a causa della mancanza di fondi. Il progetto è stato avviato, ma senza finanziamenti adeguati i lavori non possono proseguire. Un rappresentante ha dichiarato che si spera di ottenere un finanziamento per poter riprendere le operazioni. Finora, quindi, le attività di scavo sono ferme fino a nuove risorse economiche disponibili.