Bloccati gli scavi al teatro Ellenistico Sciarratta | Non ci sono soldi speriamo in un finanziamento
Gli scavi al teatro ellenistico sono stati temporaneamente sospesi a causa della mancanza di fondi. Il progetto è stato avviato, ma senza finanziamenti adeguati i lavori non possono proseguire. Un rappresentante ha dichiarato che si spera di ottenere un finanziamento per poter riprendere le operazioni. Finora, quindi, le attività di scavo sono ferme fino a nuove risorse economiche disponibili.
Il progetto c’è ma in assenza dei finanziamenti i lavori di scavo del teatro ellenistico restano fermi. La sensazionale scoperta archeologica fatta nel 2016, dopo una iniziale campagna di scavi, registra una lunga battuta di arresto con il cantiere che è chiuso da circa tre anni. Nel 2025.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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