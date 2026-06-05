Riparte ‘L’isola dei famosi’ Selvaggia Lucarelli e Alvin alla guida della nuova edizione

L'Isola dei Famosi tornerà prossimamente su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli e Alvin come conduttori. La nuova edizione è stata annunciata e sarà trasmessa nel corso delle prossime stagioni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla data di inizio o ad altri aspetti del programma. La coppia di conduttori è stata confermata per questa edizione.

(Adnkronos) – Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos

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