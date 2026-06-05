È stato annunciato ufficialmente che Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La conferma è arrivata tramite comunicato ufficiale. Entrambi sono stati scelti per guidare il programma, senza ulteriori dettagli sulle modalità di conduzione o eventuali cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti. La produzione ha comunicato i nomi dei conduttori attraverso i canali ufficiali.

Adesso è ufficiale: saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin i conduttori della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Mediaset ha confermato i nomi dei due volti che avranno il compito di guidare il reality nelle prossime stagioni su Canale 5. Una scelta che punta a rinnovare il format senza rinunciare a una figura storica del programma. Da una parte ci sarà infatti la personalità pungente e diretta di Selvaggia Lucarelli, dall’altra l’esperienza di Alvin, da anni legato al reality e molto apprezzato dal pubblico. Le registrazioni al via nelle Filippine. La nuova edizione prenderà forma nelle prossime settimane con l’inizio delle registrazioni nelle Filippine, che diventeranno la nuova ambientazione dell’avventura televisiva. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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© Tivvusia.com - Isola dei Famosi riparte con Selvaggia Lucarelli e Alvin: arriva l’ufficialità

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Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos

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Selvaggia Lucarelli e Alvin conducono l’Isola dei FamosiSelvaggia Lucarelli e Alvin sono stati annunciati come conduttori della prossima stagione de L’Isola dei Famosi, trasmessa su Canale 5.

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli e Alvin conduttori: Mediaset ufficializzaMediaset ha annunciato che Selvaggia Lucarelli e Alvin saranno i conduttori della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

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