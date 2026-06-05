Riparato il guasto alla linea riparte il rilascio delle carte d' identità elettroniche a Palermo

Il rilascio delle carte d'identità elettroniche a Palermo è ripreso oggi, 5 giugno, dopo un'interruzione di quasi una settimana causata da un guasto alla linea. La riparazione è stata completata e il servizio è tornato disponibile. La riattivazione riguarda tutte le procedure di rilascio delle carte d'identità elettroniche nella città. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause del problema o eventuali disagi.

Dopo uno stop di quasi tutta la settimana, oggi, 5 giugno è di nuovo possibile il rilascio delle carte d'identità elettroniche a Palermo. Questa mattina, infatti, è tornato a funzionare il collegamento con il ministero dell'Interno.A causare quello che il Comune in un avviso ha definito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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