In tilt il collegamento col sito del ministero | si ferma il rilascio delle carte d' identità elettroniche a Palermo

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La carta d'identità elettronica? Nell'emergenza spunta un altro intoppo. Da lunedì, infatti, il rilascio delle nuove tessere è impossibile in tutte le postazioni della città a causa di un "disservizio tecnico", come lo definisce il Comune in un avviso pubblicato sul sito istituzionale. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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