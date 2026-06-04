In tilt il collegamento col sito del ministero | si ferma il rilascio delle carte d' identità elettroniche a Palermo
La carta d'identità elettronica? Nell'emergenza spunta un altro intoppo. Da lunedì, infatti, il rilascio delle nuove tessere è impossibile in tutte le postazioni della città a causa di un "disservizio tecnico", come lo definisce il Comune in un avviso pubblicato sul sito istituzionale. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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