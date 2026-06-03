Da oggi è possibile prenotare anche online l’appuntamento per il rilascio delle Carte d’identità elettroniche CIE

Da oggi si può prenotare online l’appuntamento per il rilascio delle Carte d’identità elettroniche. La prenotazione digitale è disponibile a causa dell’aumento di richieste di rinnovo. Le persone interessate devono accedere a una piattaforma dedicata e scegliere data e ora. Il servizio online si aggiunge alle modalità già esistenti presso gli uffici. La procedura permette di fissare l’appuntamento senza recarsi fisicamente presso gli uffici.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito dell’elevato numero di richieste di rilascio delle Carte d’identità elettroniche (CIE) da parte degli utenti interessati, com’è noto è stato attivato da qualche settimana il servizio di prenotazione attraverso i numeri telefonici 0824 772814, 0824 772803 e 0824 772811 nella fascia oraria 09:00 – 12:00. A partire da oggi la prenotazione, oltre che nella precedente modalità, potrà essere richiesta online attraverso il sito ministeriale preposto: https:www.prenotazionicie.interno.gov.itcittadinonscwizardAppuntamentoCittadinosceltaComune Si ricorda infine che, essendo stati completati gli interventi di adeguamento tecnologici dei sistemi di emissione della CIE, a partire dal 1° giugno è operativa la nuova funzionalità anche per i cittadini residenti all’estero (AIRE). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Come prenotare un appuntamento all'AGENZIA ENTRATE

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