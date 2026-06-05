Rios-Napoli idea forte se parte Anguissa | i dettagli

Il Napoli sta considerando l'acquisto di Richard Rios come possibile sostituto di Anguissa nel centrocampo. La società sta analizzando i dettagli dell'operazione, valutando le condizioni contrattuali e le modalità di acquisto. La decisione dipende dalla partenza o meno di Anguissa, con l'obiettivo di rafforzare la mediana della squadra. Non sono stati ancora definiti i termini dell'accordo.

Il Napoli guarda al centrocampo e tiene alta l’attenzione su Richard Rios. Il colombiano del Benfica è uno dei nomi seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza azzurra, soprattutto nel caso in cui il futuro di Frank Anguissa dovesse portare a una separazione. Il profilo di Rios piace perché unisce forza, corsa e qualità tecnica. È un centrocampista capace di dare intensità alla manovra, ma anche equilibrio nelle due fasi. Caratteristiche che lo rendono un possibile erede naturale di Anguissa, qualora il camerunese dovesse lasciare Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro lo considera una delle opzioni più interessanti per rinforzare la mediana. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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