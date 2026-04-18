Il Napoli sta monitorando le operazioni di mercato per rinforzare il centrocampo, con un interesse particolare verso un giocatore del Benfica. La squadra potrebbe arrivare a un accordo anche senza la partecipazione di Zambo Anguissa, che potrebbe rimanere in rosa. La dirigenza azzurra sta valutando diverse opzioni e sta lavorando per definire le trattative in vista della prossima sessione di mercato.

La dirigenza partenopea è al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato. Il primo colpo sembra essere in dirittura d’arrivo. Come evidenzia la redazione di SkySport, Il Napoli sembra infatti essere pronto al primo investimento del calciomercato estivo avendo puntato Richard Rios del Benfica. Sull’uscio, invece, spunta Anguissa, la cui partenza é più probabile rispetto a quella di Lobotka, quest’ultimo quasi blindato da Conte. Quasi da escludere invece il nome di Joao Gomes il cui stipendio é troppo alto. CdS – Anti Social, scaramantico, tifosissimo del Napoli e. Ecco 10 cose da sapere su Maurizio Sarri Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli stregato da Rios, può arrivare anche se non parte Zambo Anguissa

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