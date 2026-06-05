Un nuovo possibile acquisto per il Napoli riguarda Richard Rios, centrocampista colombiano attualmente al Benfica, che potrebbe arrivare in prestito o con una formula da definire. La società ha messo sul tavolo circa 30 milioni di euro per il suo cartellino, considerando le sue caratteristiche fisiche e tecniche. La trattativa si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato in corso, con l’obiettivo di rafforzare il reparto centrale della squadra. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la trattativa è in fase avanzata.

Richard Rios rappresenta l’alternativa concreta del Napoli nel centrocampo: il colombiano del Benfica costa 30 milioni e combina fisicità con capacità realizzative. Rios al Napoli: il Benfica fissa il prezzo a 30 milioni. Giovanni Manna monitora attentamente il mercato per rinforzare la mediana azzurra. Tra i profili sondati spicca Richard Rios, centrocampista del Benfica che rappresenta una soluzione tecnica interessante per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il destino di Frank Zambo Anguissa potrebbe variare con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, ma nel frattempo la società valuta alternative concrete. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rios e Anguissa, destini intrecciati: spunta un colpo di scena che coinvolge Allegri

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