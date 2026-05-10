Dal campo al mercato Pisa e Cremonese | destini intrecciati negli ultimi 12 mesi

Negli ultimi dodici mesi, il percorso tra Pisa e Cremonese si è mostrato particolarmente legato, con frequenti incontri e sviluppi che hanno coinvolto entrambe le squadre. Le due realtà calcistiche si sono confrontate in diverse occasioni, creando un filo conduttore tra le loro vicende sportive e le decisioni prese dai rispettivi organi di gestione. Questa relazione si è evoluta nel tempo, coinvolgendo anche aspetti legali e amministrativi.

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Da almeno un anno a questa parte i cammini di Pisa e Cremonese sono profondamente intrecciati e interconnessi. Le due formazioni sono state assolute protagoniste della scorsa stagione cadetta, dominata in lungo e in largo dai nerazzurri e conclusa con il trionfo nella finale playoff dei grigiorossi, al termine di un percorso vissuto costantemente di rincorsa sulla locomotiva guidata da Pippo Inzaghi. Anche nel corso dell’estate non sono mancati i punti di contatto tra le due formazioni, entrambe impegnate a ricercare sul mercato i profili più utili al potenziamento della rosa per affrontare la Serie A. L’intreccio principale è il triangolo che si è formato tra le due squadre e Alessio Zerbin, esterno di proprietà del Napoli finito sui taccuini delle dirigenze toscana e lombarda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal campo al mercato. Pisa e Cremonese: destini intrecciati negli ultimi 12 mesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pisa-Cagliari 3-1: la miglior partita dei toscani negli ultimi mesi tra carattere, gol e polemicheAll’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, il Pisa supera il Cagliari con tre gol a uno. Dal mercato al derby di Milano: i destini incrociati di Akanji e De WinterIn vista del derby in programma domani sera, l'edizione odierna di 'Tuttosport' ricorda un retroscena legato all'ultimo mercato estivo che lega il...