Il Napoli sta valutando l'acquisto di Adrien Rabiot per la prossima stagione. Secondo fonti, il club segue con attenzione il centrocampista francese, considerato uno dei possibili rinforzi. Si parla di un possibile intreccio con l’attuale allenatore, che potrebbe influenzare le decisioni di mercato. Nel frattempo, si ipotizza che questa operazione possa portare alla cessione di un altro centrocampista, con il nome di Anguissa che circola come possibile partente.

I l Napoli segue con molto interesse Adrien Rabiot in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il francese è tra i profili più monitorati dal club azzurro. Questa operazione porterebbe al Napoli un giocatore di assoluto spessore, rafforzando in maniera importante il centrocampo partenopeo. La trattativa non si preannuncia semplice, sia per l’elevato ingaggio del calciatore sia per le commissioni che richiederà la madre, che ne cura gli interessi. Gli azzurri sembrano intenzionati a fare sul serio per regalare ai tifosi partenopei un vero top player per sognare in grande. Rabiot-Napoli, intreccio con Allegri: un occasione che può diventare realtà. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Il Napoli tenta il colpo Rabiot: l’intreccio con Allegri e il piano che spinge Anguissa verso l’addio

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Andiamo proprio in casa #Milan dove, a una settimana dal licenziamento di #Allegri c'è aria di addio anche per #Leao e #Rabiot, quest'ultimo tentato di seguire #Allegri a #Napoli: @monicolombo , giornalista del Corriere della Sera, ci aiuta a fare il punto sugli x.com

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