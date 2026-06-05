Il Bayern Monaco avrebbe manifestato interesse ad acquistare l’attaccante del Liverpool Rio Ngumoha durante la prossima finestra di mercato estiva. La società bavarese sta valutando questa opzione e Ngumoha avrebbe espresso il proprio accordo con il trasferimento. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli sull’accordo tra le parti. La trattativa resta in fase preliminare e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Breaking: Secondo quanto riferito, il Bayern Monaco sarebbe interessato ad ingaggiare l’attaccante del Liverpool Rio Ngumoha durante la finestra di mercato estiva. Secondo il giornalista di Sky Germany Florian Plettenberg, i campioni di Germania trattano da settimane con il 17enne attaccante del Liverpool e verso la fine del mese scorso hanno raggiunto un accordo verbale con il giocatore e il suo gruppo. Tuttavia, l’accordo è ora fallito e resta da vedere se riusciranno a rilanciare l’operazione nelle prossime settimane. Il Liverpool non ha intenzione di vendere il giocatore, ed è una parte fondamentale del loro futuro. Ngumoha ha impressionato nella sua apparizione in prima squadra la scorsa stagione ed è un talento d’élite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rio Ngumoha è d’accordo con il trasferimento del Bayern Monaco

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