Rio Ngumoha è d’accordo con il trasferimento del Bayern Monaco
Il Bayern Monaco avrebbe manifestato interesse ad acquistare l’attaccante del Liverpool Rio Ngumoha durante la prossima finestra di mercato estiva. La società bavarese sta valutando questa opzione e Ngumoha avrebbe espresso il proprio accordo con il trasferimento. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli sull’accordo tra le parti. La trattativa resta in fase preliminare e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.
Breaking: Secondo quanto riferito, il Bayern Monaco sarebbe interessato ad ingaggiare l’attaccante del Liverpool Rio Ngumoha durante la finestra di mercato estiva. Secondo il giornalista di Sky Germany Florian Plettenberg, i campioni di Germania trattano da settimane con il 17enne attaccante del Liverpool e verso la fine del mese scorso hanno raggiunto un accordo verbale con il giocatore e il suo gruppo. Tuttavia, l’accordo è ora fallito e resta da vedere se riusciranno a rilanciare l’operazione nelle prossime settimane. Il Liverpool non ha intenzione di vendere il giocatore, ed è una parte fondamentale del loro futuro. Ngumoha ha impressionato nella sua apparizione in prima squadra la scorsa stagione ed è un talento d’élite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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