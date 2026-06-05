Il Bayern esplora la sorpresa di Ngumoha in vista del potenziale debutto dell’adolescente in Inghilterra

Il Bayern Monaco sta valutando un possibile trasferimento di Rio Ngumoha, attaccante del Liverpool. L’adolescente potrebbe debuttare in Inghilterra nelle prossime settimane. La società tedesca ha mostrato interesse per il giocatore, che ha già attirato l’attenzione con le sue prestazioni giovanili. Le trattative sono in corso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Ngumoha, classe 2007, ha già fatto parlare di sé nel calcio inglese.

2026-06-05 18:54:00 Breaking news: Si dice che il Bayern Monaco stia esplorando una mossa per l’attaccante del Liverpool Rio Ngumoha. Ngumoha è entrato in scena con i Reds in questa stagione, collezionando 29 presenze in tutte le competizioni. Sebbene abbia segnato solo due gol, incluso uno spettacolare nella vittoria per 3-2 sul Newcastle United lo scorso agosto, la promessa di Ngumoha come ala veloce con la capacità di tagliare entrambe le fasce era chiara agli occhi di tutti. E sembra che abbia attirato l’attenzione del Bayern, con David Ornstein di The Athletic che riferisce che i campioni della Bundesliga stanno esplorando una mossa per il 17enne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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