Un nuovo prodotto per merenda e colazione è stato annunciato: il Ringo feat Gocciole. La sua presentazione è stata accompagnata da una campagna pubblicitaria che utilizza il concetto di “dissing”, tipico delle sfide tra artisti, per attirare l’attenzione. Questa strategia mira a generare interesse e curiosità, sfruttando un linguaggio provocatorio per promuovere il biscotto. La campagna si basa su scambi di battute tra le due marche coinvolte.

Un dissing alimentare per lanciare un nuovo prodotto: il Ringo feat Gocciole. Il dissing, solitamente, è quella “guerra” a parole tra due artisti che provoca visibilità e fa aumentare la conoscenza degli stessi. È un fenomeno di quest’ultimo periodo. E i bravissimi responsabili della comunicazione di Ringo e Gocciole ne hanno inscenato uno “amichevole” nelle scorse settimane volto a. lanciare un nuovo prodotto, ad edizione limitata, che prevede l’incontro tra la famosa cialda di Ringo da una parte e un dischetto con gocce di cioccolato ispirato alla inconfondibile forma di Gocciole. E in mezzo una golosa crema al latte. Il risultato? Ottimo.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ringo feat Gocciole: nasce dal “dissing” il nuovo biscotto per merenda e colazione

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