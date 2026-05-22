Dopo dieci anni dall’uscita del suo primo mixtape, un artista italiano rilascia oggi “Ryan Ted”, un nuovo progetto musicale. L’annuncio include la pubblicazione della tracklist e la conferma delle collaborazioni con vari artisti. La pubblicazione avviene in un momento di attesa da parte dei fan, che potranno ascoltare un prodotto che raccoglie l’esperienza accumulata nel tempo. La presentazione del mixtape è avvenuta attraverso i canali ufficiali dell’artista, con grande attenzione sui social media.

MILANO – A 10 anni di distanza dall’uscita del primo mixtape, “Aspettando Orange County”, Tedua pubblica oggi “Ryan Ted”, il suo nuovo mixtape. 16 tracce che segnano un vero e proprio ritorno alle origini per Tedua, che riabbraccia quelle sonorità e scrittura che hanno fatto innamorare i primi fan, con quell’estetica ispirata al mondo della serie tv The O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali. È così che l’immaginario diventa crudo e diretto, senza compromessi e con una scrittura particolarmente incisiva e priva di sovrastrutture. Questa la tracklist del mixtape che contiene anche feat. con Anna, Ernia, Latrelle, Nerissima Serpe, Sayf: Rap Leggenda Faxxx feat. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tedua svela la tracklist e i feat contenuti in “Ryan Ted”, il nuovo mixtape

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BRESH e TEDUA partono alla ricerca del ONE PIECE!!

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