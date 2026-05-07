In un episodio che riguarda il racconto di vita di uno dei membri della band, si svela come sia nato il brano musicale. La nascita del pezzo è legata a un episodio personale di uno dei musicisti, che ha ispirato la composizione. Inoltre, si scopre che uno dei componenti ha dovuto convincere l'altro a interpretare l'intera canzone, dando così vita al primo duetto tra i due artisti.

? Cosa scoprirai Come è nato il brano partendo da un episodio di Ringo?. Perché McCartney ha dovuto convincere Ringo a cantare l'intero pezzo?. Chi sono le voci femminili che arricchiscono il nuovo duetto?. Cosa rivela questo album sulle origini comuni dei due musicisti?.? In Breve Singolo Home to Us in uscita l'8 maggio con Chrissie Hynde e Sharleen Spiteri.. Album The Boys of Dungeon Lane previsto per il 29 maggio agli Abbey Road Studios.. Testo ispirato alle origini di Ringo Starr nel quartiere di Dingle a Liverpool.. Produzione curata da Andrew Watt con partecipazione corale di due artiste ospiti.. Paul McCartney annuncia il debutto discografico con Ringo Starr per venerdì 8 maggio attraverso il brano Home to Us, presentato lo scorso 5 maggio agli Abbey Road Studios di Londra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McCartney e Ringo Starr: il primo duetto, nasce da un racconto di vita

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