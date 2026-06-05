Tre cani sono morti in una fiera dopo essere stati rinchiusi in due furgoni senza acqua né cibo. I veicoli erano in condizioni di totale assenza di ventilazione e senza spazio sufficiente per gli animali. La scoperta è stata fatta durante un controllo, e i cani sono stati trovati già deceduti. Le autorità stanno indagando sulle condizioni di detenzione e sulle eventuali responsabilità.

Erano stati rinchiusi in due furgoni, senza acqua né cibo. Segregati in strutture non idonee al loro stallo senza nemmeno un soffio d’aria. E, dopo ore di reclusione in quelle indecorose condizioni, stando alle logiche di chi li ha trasportati fino a lì avrebbero pure dovuto partecipare alle esposizioni canine di World Dog Show (evento che occupa il quartiere fieristico fino a domenica). Ma poi c’è stata la terribile scoperta: dei sei cani lasciati dentro due mezzi differenti, uno è stato trovato morto disteso nel furgone, mentre altri tre sono stati trovati in condizioni molto critiche e sono stati accompagnati di corsa in una clinica di Ozzano; alla fine, però, due di loro non ce l’hanno fatta e sono spirati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rinchiusi nel furgone senza acqua e cibo. Morti tre cani in fiera

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